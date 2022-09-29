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Энергетики провели ремонты на Донетчине: Удалось вернуть свет в 13 населенных пунктов

29 сентября 2022, 15:28

Энергетики провели ремонты на Донетчине: Удалось вернуть свет в 13 населенных пунктов

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 13 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.

Отмечается, что за 28 сентября аварийно-ремонтные бригады смогли вернуть электричество в дома 3488 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

«Из них более тысячи семей — в Торецкой громаде. Более 800 — в Марьинской громаде. В Бахмутской и Константиновской громадах — более 400 семей снова со светом. У большинства из них свет восстановлен менее чем за сутки. Еще почти 500 семей с электричеством в Славянской громаде — из-за постоянных обстрелов энергетики не могли попасть к ряду повреждений около двух месяцев. Кроме того, энергетикам удалось поработать в Селидовской громаде», — перечислили в ДТЭК.

Там добавили, что без света остаются 82 населенных пункта. Самые сложные направления — Бахмутское, Авдеевское, Торецкое и Марьинское.

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