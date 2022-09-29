Енергетики провели ремонти на Донеччині: Вдалося повернути світло у 13 населених пунктів

29 вересня 2022, 15:28

Енергетики провели ремонти на Донеччині: Вдалося повернути світло у 13 населених пунктів

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 13 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

Зазначається, що за 28 вересня аварійно-ремонтні бригади змогли повернути електрику у будинки 3488 сімей у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах.

«З них понад тисяча сімей — у Торецькій громаді. Понад 800 — у Мар'їнській громаді. У Бахмутській та Костянтинівській громадах — понад 400 сімей знову зі світлом. У більшості з них світло відновлено менш як за добу. Ще майже 500 сімей з електрикою у Слов'янській громаді — через постійні обстріли енергетики не могли потрапити до низки пошкоджень близько двох місяців. Крім того, енергетикам вдалося попрацювати у Селидівській громаді», — перелічили у ДТЕК.

Там додали, що без світла залишаються 82 населені пункти. Найскладніші напрямки — Бахмутський, Авдіївський, Торецький та Мар'їнський.

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