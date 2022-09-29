На границе значительно увеличилось количество конфликтов — ГПСУ

На границе Украины значительно увеличилось количество конфликтных ситуаций. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что чаще всего они возникают со студентами иностранных вузов.



«Один из таких случаев произошел во Львовской области. После отказа пограничниками в пересечении границы, в сети распространили видео с якобы «задержанием» 21-летнего молодого человека на одном из пунктов пропуска. При этом распространившие это видео утверждают, что пограничники действовали незаконно. Этот гражданин уже в девятый раз пытался уехать за границу. Каждый раз работники ГНСУ ему документально доказывали решение об отказе. Когда молодой человек получил очередной отказ, он отказался покинуть территорию служебного помещения и пункта пропуска. За игнорирование требований пограничника, на нарушителя составили протокол», - заявили в ГПСУ.



Пограничники призвали граждан внимательно изучать нормы законодательства и Правила пересечения госграницы и напомнили, что согласно этим правилам, во время военного положения мужчинам, в том числе и студентам, в возрасте от 18 до 60 лет, выезд ограничен.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что около тысячи украинских беженцев россияне через свои границы не пускают в Латвию.