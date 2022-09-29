На кордоні значно збільшилася кількість конфліктів — ДПСУ

На кордоні України значно побільшало конфліктних ситуацій. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що найчастіше вони виникають зі студентами іноземних вишів.



«Один з таких випадків стався на Львівщині. Після відмови прикордонниками у перетинанні кордону, в мережі поширили відео з начебто «затриманням» 21-річного молодика в одному з пунктів пропуску. При цьому ті, хто поширили це відео, стверджують, що прикордонники діяли незаконно. Цей громадянин уже вдев’яте намагався виїхати за кордон. Щоразу працівники ДПСУ йому документально доводили рішення про відмову. Коли юнак отримав чергову відмову, він відмовився покинути територію службового приміщення та пункту пропуску. За ігнорування вимог прикордонника, на порушника склали протокол», - заявили в ДПСУ.



Прикордонники закликали громадян уважно вивчати норми законодавства та правила перетину держкордону та нагадали, що згідно з цими правилами, під час військового стану чоловікам, у тому числі й студентам, віком від 18 до 60 років, виїзд обмежений.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що близько тисячі українських біженців росіяни через свої кордони не пускають до Латвії.