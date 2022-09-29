РФ не пускает в Латвию через свою границу беженцев из Украины — Луганская ОВА

Россияне через свои границы не пускают в Латвию около 1000 украинских беженцев. Об этом со ссылкой на информацию от находящихся на границе беженцев сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его информации, на пункте пропуска Бурачки в Псковской области россияне уже 4 дня не выпускают желающих уехать граждан Украины.

«В очереди собралось около 200 машин. Люди, среди которых инвалиды и маленькие дети находятся в ужасных условиях. Около 1000 граждан опасаются, что после объявления результатов псевдореферендумов их вообще не выпустят», — написал Гайдай.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в пятницу, 30 октября, российский президент примет участие в церемонии подписания «договоров о вступлении в состав России» оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.