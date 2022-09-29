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Активная линия фронта составляет 850 километров – Генштаб

29 сентября 2022, 17:22

Активная линия фронта составляет 850 километров – Генштаб

Вооруженные силы Украины удерживают российских захватчиков на сухопутном участке общей протяженностью 3390 км, активная линия фронта составляет 850 км. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерал Алексей Громов, передает «Укринформ».

«Противник продолжает сопротивляться, подтягивает резервы, проводит мобилизацию. На сегодняшний день Украина продолжает сдерживать врага на сухопутном участке общей протяженностью 3390 км, в том числе активная линия фронта с агрессором составляет 850 км», - сообщил Громов.

По его словам, на этой неделе во время операций Сил обороны произошло 78 боевых столкновений с противником.

Громов также проинформировал, что благодаря решимости и профессионализму украинских воинов «освобождено более 1 тысячи кв. км украинской земли, установлен контроль над более чем 50 населенными пунктами».

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