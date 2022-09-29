Активна лінія фронту складає 850 км – Генштаб

Збройні сили України утримують російських загарбників на сухопутній ділянці загальною довжиною 3390 км, активна лінія фронту становить 850 км. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ генерал Олексій Громов, повідомляє «Укрінформ».



«Противник продовжує чинити опір, підтягує резерви, проводить мобілізацію. На сьогоднішній день Україна продовжує стримувати ворога на сухопутній ділянці загальною довжиною 3390 км, зокрема активна лінія фронту з агресором становить 850 км», - повідомив Громов.



За його словами, цього тижня під час операцій Сил оборони сталося 78 бойових зіткнень із супротивником.



Громов також поінформував, що завдяки рішучості та професіоналізму українських воїнів «звільнено понад 1 тисячу кв. км української землі, встановлено контроль над більш як 50 населеними пунктами».