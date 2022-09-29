Спасатели обнаружили тело женщины, погибшей при обстреле Славянска

Женщина погибла в результате обстрела центра Славянска Донецкой области, совершенного российскими войсками в понедельник, 26 сентября. Об этом сообщила Славянская военно-гражданская администрация.



«В Славянске под завалами дома обнаружили тело женщины», — сказано в сообщении.



По предварительной информации, погибла женщина 1966 года рождения. Спасатели обнаружили ее тело во время разбора завалов 3-этажного жилого дома.



Напомним, российские войска днем, 26 сентября, обстреляли улицы Шевченко и Ботаническая в центре Славянска.