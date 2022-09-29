Рятувальники виявили тіло жінки, яка загинула під час обстрілу Слов'янська

Жінка загинула внаслідок обстрілу центру Слов'янська Донецької області, скоєного російськими військами у понеділок, 26 вересня. Про це повідомила Слов'янська військово-громадянська адміністрація.



«У Слов'янську під завалами будинку виявили тіло жінки», — сказано в повідомленні.



За попередньою інформацією, загинула жінка 1966 року народження. Рятувальники виявили її тіло під час розбору завалів 3-поверхового житлового будинку.



Нагадаємо, російські війська вдень, 26 вересня, обстріляли вулиці Шевченка і Ботанічна в центрі Слов'янська.