«Крымский округ» во главе с Рогозиным: Чего ждать ►

Вышел новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:
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Бывшего главу Роскосмоса Дмитрий Рогозина Кремль готовится сделать полномочным представителем президента РФ в «Крымском федеральном округе».
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Москва передислоцировала часть подразделений из Крыма после августовских взрывов.
- Муфтий Крыма неожиданно поддержал войну.
- Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала преследование 89 человек в Крыму за «дискредитацию» армии России.
- На полуострове российские власти раздали крымским татарам по меньшей мере полторы тысячи повесток в рамках мобилизации.
- В Севастополе в продаже появилась Pepsi из Ирана.