«Кримський округ» на чолі з Рогозіним: Чого чекати ►

Вийшов новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:
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Колишнього главу Роскосмосу Дмитра Рогозіна Кремль готується зробити повноважним представником президента РФ у «Кримському федеральному окрузі».
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Москва передислокувала частину підрозділів із Криму після серпневих вибухів.
- Муфтій Криму зненацька підтримав війну.
- Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала переслідування 89 осіб у Криму за дискредитацію армії Росії.
- На півострові російська влада роздала кримським татарам щонайменше півтори тисячі повісток у рамках мобілізації.
- У Севастополі у продажу з'явився Pepsi з Ірану.