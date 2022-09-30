В Донецкой области погибли восемь мирных жителей от обстрелов за сутки

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских войск за сутки погибли восемь мирных жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По его информации, четыре человека погибли в Долине, по одному — в Богородичном, Славянске, Водяном, Шевченко. Еще 17 человек были ранены.



Кирилленко отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.