На Донеччині загинули вісім мирних жителів від обстрілів за добу

30 вересня 2022, 08:28

На Донеччині загинули вісім мирних жителів від обстрілів за добу

На підконтрольній українській владі частині Донецької області внаслідок обстрілу з боку російських військ за добу загинули вісім мирних жителів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його інформацією, чотири особи загинули в Долині, по одній — у Богородичному, Слов'янську, Водяному, Шевченку. Ще 17 людей було поранено.

Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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