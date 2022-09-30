На Донеччині загинули вісім мирних жителів від обстрілів за добу

На підконтрольній українській владі частині Донецької області внаслідок обстрілу з боку російських військ за добу загинули вісім мирних жителів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його інформацією, чотири особи загинули в Долині, по одній — у Богородичному, Слов'янську, Водяному, Шевченку. Ще 17 людей було поранено.



Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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