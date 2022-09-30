Армия РФ обстреляла гражданскую гуманитарную колонну в Запорожье

Последствия обстрела колонны автомобилей. Фото: Александр Старух

Российская армия обстреляла гражданскую гуманитарную колонну на выезде из Запорожья. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь», - написал он.

Старух также отметил, что есть погибшие и раненые, а на месте обстрела сейчас работают спасатели, медики, и «все службы».



Обновлено. По данным Запорожской ОВА, из-за обстрела колонны возле областного центра российскими войсками погибли 23 человека и 28 были ранены.

Последствия обстрела колонны автомобилей. Фото: Александр Старух

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в области погибли восемь мирных жителей от обстрелов в сутки.