Армія РФ обстріляла цивільну гуманітарну колону у Запоріжжі

Наслідки обстрілу колони автомобілів. Фото з соцмереж

Російська армія обстріляла цивільну гуманітарну колону на виїзді із Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану теріторію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу», — написав він.

Старух також зазначив, що є загиблі та поранені, а на місці обстрілу зараз працюють рятувальники, медики та «всі служби».



Оновлено. За даними Запорізької ОВА, через обстріл колони біля обласного центру російськими військами загинуло 23 особи та 28 людей було поранено.

Наслідки обстрілу колони автомобілів. Фото: Олександр Старух

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що в області загинули вісім мирних жителів від обстрілу на добу.