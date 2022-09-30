Финляндия закрыла границу с РФ для туристов

Правительство Финляндии 29 сентября приняло решение о закрытии въезда гражданам России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими. Сегодня запрет вступил в силу. Об этом на правительственном брифинге сообщил министр иностранных дел Пекка Хаависто.



«Туристические визы россиян, как правило, аннулируются. В этом случае путешественник больше не может въезжать в ЕС с визой, выданной Финляндией, через границу другого государства», — отметил он.



При этом оставлена возможность получать визу для работы и учебы, для лечения, а также для посещения близких родственников. В особую группу выделены дипломатические работники и члены их семей, а также представители оппозиции.



Как подчеркнул министр, решение о каждом намеревающемся въехать в страну россиянине принимается на границе индивидуально.



Решение будет действовать вплоть до особого распоряжения. Официальная причина, по словам Хаависто, заключается в том, что въезд российских туристов в страну «ставит под угрозу международные отношения Финляндии».

Отметим, что Финляндия была единственной страной ЕС, через сухопутную границу которой российские туристы могли въехать в другие части Шенгенской зоны. Страны Балтии и Польша заблокировали приток российских туристов 19 сентября.



Ранее сообщалось, что Финляндия не будет ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии.