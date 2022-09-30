Фінляндія закрила кордон з РФ для туристів

Уряд Фінляндії 29 вересня ухвалив рішення про закриття в'їзду громадянам Росії з туристичними візами, зокрема шенгенськими. Сьогодні заборона набула чинності. Про це на урядовому брифінгу повідомив міністр закордонних справ Пекка Хаавісто.



«Туристичні візи росіян зазвичай анулюються. У цьому випадку мандрівник більше не може в'їжджати до ЄС із візою, виданою Фінляндією, через кордон іншої держави», — зазначив він.



При цьому залишено можливість отримувати візу для роботи та навчання, для лікування, а також для відвідування близьких родичів. В особливу групу виділено дипломатичних працівників та членів їхніх сімей, а також представників опозиції.



Як наголосив міністр, рішення про кожного росіянина, який має намір в'їхати в країну, ухвалюється на кордоні індивідуально.



Рішення діятиме аж до особливого розпорядження. Офіційна причина, за словами Хаавісто, полягає в тому, що в'їзд російських туристів до країни «ставить під загрозу міжнародні відносини Фінляндії».

Зазначимо, що Фінляндія була єдиною країною ЄС, через сухопутний кордон якої російські туристи могли в'їхати в інші частини Шенгенської зони. Країни Балтії та Польща заблокували приплив російських туристів 19 вересня.



Раніше повідомлялося, що Фінляндія не обмежуватиме в'їзд російським туристам до відповідного рішення Єврокомісії.