Зеленский собирал Ставку. Обсуждали освобождение Украины от оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



«Участники заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на участках фронта, где сосредоточены основные усилия, и рассмотрели план дальнейшего освобождения украинских земель от оккупантов. Отдельно собравшиеся проанализировали вероятные действия противника в ближайшее время», — рассказали в ОП.



Также отмечается, что члены Ставки рассмотрели вопрос обеспечения вооружением и боеприпасами Сил обороны и их распределение по группировкам, находящимся на самых сложных участках фронта.

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