Зеленський збирав Ставку. Обговорювали визволення України від окупантів

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.



«Учасники заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямів про актуальну ситуацію на ділянках фронту, де зосереджені основні зусилля, та розглянули план подальшого звільнення українських земель від окупантів. Окремо присутні проаналізували ймовірні дії противника найближчим часом», — розповіли в ОП.



Також наголошується, що члени Ставки розглянули питання забезпечення озброєнням та боєприпасами Сил оборони та їх розподіл за угрупованнями, що знаходяться на найскладніших ділянках фронту.

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