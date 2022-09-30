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У Зеленского заявили о попадании армии РФ в Лиманский котел

30 сентября 2022, 16:37

У Зеленского заявили о попадании армии РФ в Лиманский котел

В Офисе президента подтвердили окружение войск РФ находящихся в Лимане Донецкой области. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

«8 лет назад росвоенные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши парни согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется РФ. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат», - написал он в Twitter.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что армия Украины продолжает работать. Также он разместил в соцсетях фото котла.

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