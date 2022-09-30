У Зеленського заявили про потрапляння армії РФ у Лиманський котел

В Офісі президента підтвердили оточення військ РФ Донецької області, що знаходяться в Лимані. Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.



«8 років тому росвоєнні оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодились вийти без зброї. Але Росія порушила слово — колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ. Якщо, звичайно, банкетуючим у Кремлі є справа до своїх солдатів», — написав він у Twitter.



Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що армія України продовжує працювати. Також він розмістив у соцмережах фото котла.