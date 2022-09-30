Энергетики вернули свет в шесть населенных пунктов Донетчины

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в шести населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за 29 сентября аварийно-ремонтные бригады смогли вернуть электричество в дома 4235 семей в Бахмутском, Волновахском, Покровском и Краматорском районах.



«Вчера энергетики смогли провести ремонты в Бахмутской громаде и вернуть электроснабжение для 2,7 тысячи домохозяйств. Специалистам энергокомпании также удалось, с разрешения военных, восстановить свет для более чем 600 домохозяйств Авдеевской громады, почти 400 — Великоновоселковской громады и почти 300 — Торецкой громады. Кроме того, выполнены ремонты в Славянской и Марьинской громадах», — детализирвоали в ДТЭК.



Там добавили, что из-за массированных обстрелов и отсутствия доступа без света пока что остаются 82 населенных пункта. Самые сложные направления — Бахмутское, Авдеевское, Торецкое и Марьинское.