Енергетики повернули світло у шість населених пунктів Донеччини

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у шести населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за 29 вересня аварійно-ремонтні бригади змогли повернути електрику у будинки 4235 сімей у Бахмутському, Волноваському, Покровському та Краматорському районах.



«Вчора енергетики змогли провести ремонти в Бахмутській громаді та повернути електропостачання для 2,7 тисячі домогосподарств. Фахівцям енергокомпанії також вдалося, з дозволу військових, відновити світло для понад 600 домогосподарств Авдіївської громади, майже 400 — Великоновосілківської громади та майже 300 — Торецької громади. Крім того, виконано ремонти у Слов'янській та Мар'їнській громадах», — деталізували у ДТЕК.



Там додали, що через масовані обстріли та відсутність доступу без світла поки що залишаються 82 населені пункти. Найскладніші напрями — Бахмутський, Авдіївський, Торецький та Мар'їнський.