Украина готова к диалогу, но с другим президентом России – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но уже с другим ее президентом. Об этом он сказал в своем видеообращении.



«Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно», - сказал Зеленский.



Глава государства подчеркнул, что действующий президент России Владимир Путин «не знает, что такое достоинство и честность».



Он также отметил, что только путь изгнания российских оккупантов со всей территории Украины вернет мир.



«Мы пройдем по этому пути», – резюмировал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что проведение «референдумов» на временно оккупированных территориях сведут на нет дипломатическое урегулирование ситуации.