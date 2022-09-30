Україна готова до діалогу, але з іншим президентом Росії – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу із Росією, але вже з іншим її президентом. Про це він сказав у своєму відеозверненні.
«Україна була і залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних та справедливих умовах. Очевидно, що із цим російським президентом це неможливо», - сказав Зеленський.
Голова держави наголосив, що чинний президент Росії Володимир Путін «не знає, що таке гідність та чесність».
Він також зазначив, що лише шлях вигнання російських окупантів з усієї території України поверне мир.
«Ми пройдемо цим шляхом», – резюмував Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що проведення «референдумів» на тимчасово окупованих територіях зведе нанівець дипломатичне врегулювання ситуації.