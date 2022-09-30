США ввели санкции в отношении десятков членов Госдумы и Совета Федерации

Минфин США в пятницу включил в санкционные списки по России десятки физических и юридических лиц, в частности, членов Госдумы и Совета Федерации, а также родственников высокопоставленных официальных лиц РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Под санкции попали 14 представителей военно-промышленного комплекса России, в том числе международные поставщики, 3 ключевых лидера финансовой инфраструктуры, родственники некоторых чиновников и 278 членов российского законодательного органа.



В списке, в частности, родственники главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, премьер Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.



Санкционный список также пополнили глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и ее первый зам Ольга Скоробогатова, вице-премьер Александр Новак, который, в частности, курирует в правительстве РФ переговорный процесс в рамках ОПЕК+.