США ввели санкції проти членів Держдуми та Ради Федерації

Мінфін США в п'ятницю включив у списки санкцій по Росії десятки фізичних і юридичних осіб, зокрема, членів Держдуми і Ради Федерації, а також родичів високопоставлених офіційних осіб РФ. Про це повідомляється на сайті відомства.



Під санкції потрапили 14 представників військово-промислового комплексу Росії, у тому числі міжнародні постачальники, 3 ключові лідери фінансової інфраструктури, родичі деяких чиновників і 278 членів російського законодавчого органу.



У списку, зокрема, родичі глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, прем'єр Михайло Мішустін, мер Москви Сергій Собянін, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв.



Санкційний список також поповнили голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна та її перший заступник Ольга Скоробогатова, віце-прем'єр Олександр Новак, який, зокрема, займається в уряді РФ переговорним процесом у рамках ОПЕК+.