США ввели санкції проти членів Держдуми та Ради Федерації

30 вересня 2022, 17:56

США ввели санкції проти членів Держдуми та Ради Федерації

Мінфін США в п'ятницю включив у списки санкцій по Росії десятки фізичних і юридичних осіб, зокрема, членів Держдуми і Ради Федерації, а також родичів високопоставлених офіційних осіб РФ. Про це повідомляється на сайті відомства.

Під санкції потрапили 14 представників військово-промислового комплексу Росії, у тому числі міжнародні постачальники, 3 ключові лідери фінансової інфраструктури, родичі деяких чиновників і 278 членів російського законодавчого органу.

У списку, зокрема, родичі глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, прем'єр Михайло Мішустін, мер Москви Сергій Собянін, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв.

Санкційний список також поповнили голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна та її перший заступник Ольга Скоробогатова, віце-прем'єр Олександр Новак, який, зокрема, займається в уряді РФ переговорним процесом у рамках ОПЕК+.

Ще за темою

Інше
санкції проти Росії

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:31
«ЛНР» забрала у «держвласність» 17 тисяч підприємств та об'єктів
15:42
«ДНР» та «ЛНР» встановили екрани на вулицях та транслюють Путіна
12:28
«ДНР» показала перших прибулих мобілізованих росіян
09:59
У Херсоні загинув «перший заступник очільника» окупаційної «адміністрації»
09:31
«ДНР»: Через обстріли Донецька та Горлівки загинули мирні жителі
09:14
У казармі під Новоайдаром загинуло понад 50 окупантів — Гайдай
01:01
У Кремлі готують заключний акорд анексії — головне за день ►
00:52
«Кримський округ» на чолі з Рогозіним: Чого чекати ►
23:03
«ДНР» «конфіскувала» нерухомість Ахметова та 140 громадян України
20:56
«ЛНР» засудила жителя Білокуракіного до 12 років в'язниці за «держзраду»
20:17
У «ДНР» заявили про підрив двох людей на мінах на заході Донецька
19:46
«ЛНР» позбавила волі українського військового на 13 років
18:40
«ЛНР»: Двоє людей загинули, 9 поранені через обстріл Верхньої Підгорівки
16:42
Угруповання «ЛНР» повністю вивело з обігу гривню
15:39
«Реактор не пошкоджений»: На Запорізькій АЕС сталося задимлення
Всі новини
18:13
Кількість загиблих внаслідок удару по гуманітарній колоні у Запоріжжі збільшилося до 26
17:56
США ввели санкції проти членів Держдуми та Ради Федерації
17:27
Україна готова до діалогу, але з іншим президентом Росії – Зеленський
17:12
Зеленський підписав заявку України на вступ до НАТО
17:05
Зеленський провів засідання РНБО: Що обговорювали
16:52
Енергетики повернули світло у шість населених пунктів Донеччини
16:37
У Зеленського заявили про потрапляння армії РФ у Лиманський котел
16:31
«ЛНР» забрала у «держвласність» 17 тисяч підприємств та об'єктів
16:25
50 країн – учасниць МАГАТЕ закликали РФ вивести війська із ЗАЕС
16:03
Путін анексував ще частину українських територій
15:54
«Армія працює»: В Офісі президента відреагували на виступ Путіна
15:42
«ДНР» та «ЛНР» встановили екрани на вулицях та транслюють Путіна
15:37
Путін закликав Україну повернутися до переговорів, анексуючи території
15:12
Святогірськ: Як виглядає шпиталь для ветеранів після боїв
14:42
Зеленський збирав Ставку. Обговорювали визволення України від окупантів
Всі новини
ВІДЕО
У Кремлі готують заключний акорд анексії — головне за день ►
30 вересня, 01:01
«Кримський округ» на чолі з Рогозіним: Чого чекати ►
30 вересня, 00:52
«Референдуми» в окупації відбулися. Що далі ►
29 вересня, 13:04

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти