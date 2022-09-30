Столтенберг прокомментировал заявление Украины о заявке на вступление в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право выбрать свой путь, однако решение о членстве принимается всеми тридцатью членами альянса. Об этом он сказал в пятницу в Брюсселе, комментируя анонсированную президентом Украины Владимиром Зеленским подачу заявки на вступление в организацию.



«Каждая демократия в Европе имеет право подать заявку на членство в НАТО, и союзники по НАТО уважают это право. И мы снова и снова заявляли, что двери НАТО остаются открытыми, и мы продемонстрировали это в последние годы», - указал Столтенберг.



Генсек напомнил, что союзники НАТО на встрече на саммите НАТО в Мадриде также очень четко заявили, что поддерживают право Украины выбирать свой собственный путь, чтобы решать, частью каких соглашений по безопасности она хочет быть.



«Решение о членстве, конечно, должно быть принято всеми 30 союзниками, и мы принимаем эти решения консенсусом», - подчеркнул он.



По его словам, фокус и усилия союзников по НАТО сейчас - на предоставлении немедленной поддержки Украине, чтобы помочь ей защититься от российского вторжения.