Столтенберг прокоментував заяву України про заявку на вступ до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право обрати свій шлях, проте рішення про членство приймається всіма тридцятьма членами альянсу. Про це він сказав у п'ятницю у Брюсселі, коментуючи анонсовану президентом України Володимиром Зеленським подачу заявки на вступ до організації.



«Кожна демократія в Європі має право подати заявку на членство в НАТО, і союзники з НАТО поважають це право. І ми знову і знову заявляли, що двері НАТО залишаються відчиненими, і ми продемонстрували це останніми роками», - зазначив Столтенберг.



Генсек нагадав, що союзники НАТО на зустрічі на саміті НАТО в Мадриді також дуже чітко заявили, що підтримують право України обирати свій власний шлях, щоб вирішувати, якою частиною яких угод з безпеки вона хоче бути.



«Рішення про членство, звісно, має бути ухвалене всіма 30 союзниками, і ми приймаємо ці рішення консенсусом», - наголосив він.



За його словами, фокус та зусилля союзників по НАТО зараз – надання негайної підтримки Україні, щоб допомогти їй захиститися від російського вторгнення.