Украина не включает в списки на обмен пленных, которые отказываются возвращаться в Россию

Украина не включает списки на обмен тех российских военнопленных, которые отказываются возвращаться на территорию России. Об этом сказал представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов, передает «Укринформ».



По его словам, если российский военнослужащий сложил оружие и сдался в плен добровольно и не хочет возвращаться в РФ, он может написать заявление, и его не включают в обмен. Если же военнослужащий выражает желание вернуться в свою страну, в его документах отмечают, что он был захвачен во время боевых действий, и передают.



Юсов отметил, что такая отметка делается для того, чтобы россиянин по возвращении домой ушел от наказания за добровольную сдачу в плен.