Україна не включає у списки на обмін полонених, які відмовляються повертатися до Росії

Україна не включає в списки на обмін російських військовополонених, які відмовляються повертатися на територію Росії. Про це сказав представник Координаційного штабу поводження з військовополоненими Андрій Юсов, передає «Укрінформ».



За його словами, якщо російський військовослужбовець склав зброю і здався в полон добровільно і не хоче повертатися до РФ, він може написати заяву і її не включають в обмін. Якщо ж військовослужбовець висловлює бажання повернутися до своєї країни, у його документах зазначають, що його захопили під час бойових дій, і передають.



Юсов зазначив, що така відмітка робиться для того, щоб росіянин після повернення додому уникнув покарання за добровільну здачу в полон.