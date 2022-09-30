Зеленский сообщил, что Украина ввела санкции против тысяч субъектов РФ

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против нескольких тысяч субъектов РФ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.



«Хочу добавить кое-что о решении СНБО по санкциям против российских физических и юридических лиц. Там большой перечень, достаточно громкие фамилии. Но все же мы ориентируемся не на громкость, а на то, чтобы реально демонтировать российское влияние и при этом повлиять на положение вещей в самой России», - сказал он.



По его словам, ограничения вводятся против нескольких тысяч субъектов. Таким образом, происходит синхронизация санкций Украины и ее партнеров.



Также он сообщил, что санкции будут применены и к гражданам других государств, которые приняли участие в действиях РФ на оккупированной территории.



Издание «Зеркало недели», ссылаясь на свои осведомленные источники, пишет, что в новый санкционный список СНБО попали около 1300 человек. В частности, в список внесены Виктор Медведчук и его ближайшее окружение, беглый экс-президент Виктор Янукович, Сергей Курченко и другие.



Сегодня США ввели санкции против России за аннексию территорий, Британия ввела санкции против главы Центробанка РФ Набиуллиной. Позже и Канада расширила список санкции против России. В списки вошли представители детей российских политиков и представителей оккупационных администраций.