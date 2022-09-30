Зеленський повідомив, що Україна запровадила санкції проти тисяч суб'єктів РФ

30 вересня 2022, 22:22

Зеленський повідомив, що Україна запровадила санкції проти тисяч суб'єктів РФ

Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти кількох тисяч суб'єктів РФ. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Хочу додати дещо про рішення РНБО щодо санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб. Там великий перелік, досить гучні прізвища. Але все ж таки ми орієнтуємося не на гучність, а на те, щоб реально демонтувати російський вплив і при цьому вплинути на стан речей у самій Росії», - сказав він.

За його словами, обмеження запроваджуються проти кількох тисяч суб'єктів. Таким чином, відбувається синхронізація санкцій України та її партнерів.

Також він повідомив, що санкції буде застосовано і до громадян інших держав, які взяли участь у діях РФ на окупованій території.

Видання «Дзеркало тижня», посилаючись на свої обізнані джерела, пише , що до нового списку санкцій РНБО потрапили близько 1300 осіб. Зокрема, до списку внесено Віктора Медведчука та його найближче оточення, екс-президента Віктора Януковича, Сергія Курченка та інших.

Сьогодні США запровадили санкції проти Росії за анексію територій, Британія ввела санкції проти голови Центробанку РФ Набіулліної. Пізніше Канада розширила список санкції проти Росії. До списків увійшли представники дітей російських політиків та представників окупаційних адміністрацій.

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