Зеленский сообщил о полной зачистке Лимана от российских сил

Вооруженные силы Украины в воскресенье полностью зачистили город Лиман в Донецкой области от российских сил. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.



«По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью», — сказал президент в коротком видеообращении.



Зеленский также поблагодарил украинских военных за службу.

Лиман был захвачен российскими силами в конце мая.



В конце сентября ВСУ подошли к Лиману, фактически окружив оккупированный город. В итоге российские войска были вынуждены отступить, что официально подтвердило Минобороны РФ 1 октября.



Освобождение Лимана открывает для ВСУ возможности для деоккупации Луганской области.



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