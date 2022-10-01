Минобороны РФ подтвердило выход из Лимана, Кадыров призвал применять ядерное вооружение

Министерство обороны России подвердило «отведение» своих войск из Лимана Донецкой области.



«В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», — говорится в сообщении.



Ситуацию с оставлением российскими силами Лимана прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он обвинил командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина в сдаче Лимана и более мелких населенных пунктов и отступлении «союзных войск».



«Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов», — заявил Кадыров в Тelegram.



По его словам, ранее Лапин перенес свой штаб в Старобельск, а сам находился в Луганске, из-за чего не мог оперативно управлять подразделениями и обеспечивать военную логистику.



В связи с поражением россиян в Лимане Кадыров выступил с инициативой применения «более кардинальных мер, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения».

Ранее ВСУ подтвердили освобождение пяти населенных пунктов у Лимана и сообщили, что вошли в Лиман.



Смотрите также: