Зеленський повідомив про повну зачистку Лимана від російських сил

Збройні сили України в неділю повністю зачистили місто Лиман на Донеччині від російських сил. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.



«Станом на 12:30 Лиман зачищений повністю», — сказав президент у короткому відеозверненні.



Зеленський також подякував українським військовим за службу.

Лиман був захоплений російськими силами наприкінці травня.



Наприкінці вересня ЗСУ підійшли до Лимана, фактично оточивши окуповане місто. У результаті російські війська змушені були відступити, що офіційно підтвердило Міноборони РФ 1 жовтня.



Визволення Лимана відкриває для ЗСУ можливості для деокупації Луганської області.



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