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Взрыв на полгорода: В Мариуполе подорвался экскаватор

02 октября 2022, 18:38

Взрыв на полгорода: В Мариуполе подорвался экскаватор

В оккупированном Мариуполе при проведении земляных работ взорвался экскаватор. Об этом сообщил советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Очередные взрывы по ул. Куприна. Взорвался экскаватор. При копании задел российский снаряд или авиабомбу. Взрыв такой мощи, что полгорода вспомнило март в одну минуту», — написал Андрющенко в Тelegram.

Он отметил, что от российского оружия снова погибли «российские гражданские оккупанты».

«Но уровень опасности для мариупольцев сложно переоценить. Берегите себя. Помните, ваша жизнь для россиян ничего не стоит», — подчеркнул Андрющенко.

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