Вибух на півміста: У Маріуполі підірвався екскаватор

02 жовтня 2022, 18:38

Вибух на півміста: У Маріуполі підірвався екскаватор

В окупованому Маріуполі під час проведення земляних робіт вибухнув екскаватор. Про це повідомив радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Чергові вибухи на вул. Купріна. Вибухнув екскаватор. При копанні зачепив російський снаряд чи авіабомбу. Вибух такої могутності, що півміста згадало березень за одну хвилину», — написав Андрющенко у Тelegram.

Він зазначив, що від російської зброї знову загинули "російські цивільні окупанти".

«Але рівень небезпеки для маріупольців важко переоцінити. Бережіть себе. Пам'ятайте, ваше життя для росіян нічого не варте», — наголосив Андрющенко.

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