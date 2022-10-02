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Контрнаступление ВСУ на юге и Луганщине — главное за день ►

02 октября 2022, 23:47

Контрнаступление ВСУ на юге и Луганщине — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Снова под обстрелом Славянск и Краматорск. Армия РФ ведет огонь вдоль всей линии фронта.
  • Освобожденный Лиман полностью зачищен. ВСУ вернули контроль над Торским и направляются на Луганщину.
  • Потеря Лимана стала для Путина серьезной политической неудачей — британская разведка.
  • Российские войска якобы выходят из Кременной. Демилитаризацию города подтверждают российские военкоры.
  • Путин отказался от захваченной Луганщины в пользу Херсонской и Запорожской областей — Институт изучения войны.
  • Обстрелы Донецка и Макеевки. Есть жертвы.
  • Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о принятии аннексированных территорий. Назначена дата выборов.

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