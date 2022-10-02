Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Снова под обстрелом Славянск и Краматорск. Армия РФ ведет огонь вдоль всей линии фронта.

Освобожденный Лиман полностью зачищен. ВСУ вернули контроль над Торским и направляются на Луганщину.

Потеря Лимана стала для Путина серьезной политической неудачей — британская разведка.

Российские войска якобы выходят из Кременной. Демилитаризацию города подтверждают российские военкоры.

Путин отказался от захваченной Луганщины в пользу Херсонской и Запорожской областей — Институт изучения войны.

Обстрелы Донецка и Макеевки. Есть жертвы.

Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о принятии аннексированных территорий. Назначена дата выборов.