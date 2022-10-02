Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Знову під обстрілом Слов'янськ та Краматорськ. Армія РФ веде вогонь вздовж усієї лінії фронту.

Звільнений Лиман повністю зачищений. ЗСУ повернули контроль над Торським і прямують на Луганщину.

Втрата Лимана стала для Путіна серйозною політичною невдачею – британська розвідка.

Російські війська нібито виходять із Кремінної. Демілітаризацію міста підтверджують російські воїнкори.

Путін відмовився від захопленої Луганщини на користь Херсонської та Запорізької областей – Інститут вивчення війни.

Обстріли Донецька та Макіївки. Є жертви.

Путін вніс до Держдуми проекти конституційних законів щодо прийняття анексованих територій. Призначено дату виборів.