Оккупанты утром обстреляли Запорожье и два села в области ракетами С-300, один человек ранен

В результате ракетного обстрела Запорожья в городе разрушены инфраструктурные объекты и реабилитационный центр для детей с особыми потребностями, один человек госпитализирован. Об этом сообщили в Запорожской ОВА.



«Сегодня утром враг нанес очередной ракетный удар по городу Запорожью и по двум селам Запорожского района. Выпущено около десятка ракет С-300», – говорится в сообщении.



Отмечается, что в областном центре разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. В частности, разрушения получил реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями.



В результате атак по селам вблизи города, пострадавших нет. По предварительной информации, ракеты попали вне населенных пунктов.