Окупанти вранці обстріляли Запоріжжя та два села в області ракетами С-300, одну людину поранено

Внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя у місті зруйновано інфраструктурні об'єкти та реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами, одну людину госпіталізовано. Про це повідомили у Запорізькій ОВА.



«Сьогодні вранці ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжю та по двох селах Запорізького району. Випущено близько десятка ракет С-300», – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що в обласному центрі руйнування зазнали об'єктів інфраструктури. Зокрема, руйнування зазнав реабілітаційний центр, де навчалися діти з особливими потребами.



Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети потрапили поза населеними пунктами.