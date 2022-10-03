Окупанти вранці обстріляли Запоріжжя та два села в області ракетами С-300, одну людину поранено

03 жовтня 2022, 09:39

Окупанти вранці обстріляли Запоріжжя та два села в області ракетами С-300, одну людину поранено

Внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя у місті зруйновано інфраструктурні об'єкти та реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами, одну людину госпіталізовано. Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

«Сьогодні вранці ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжю та по двох селах Запорізького району. Випущено близько десятка ракет С-300», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в обласному центрі руйнування зазнали об'єктів інфраструктури. Зокрема, руйнування зазнав реабілітаційний центр, де навчалися діти з особливими потребами.

Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети потрапили поза населеними пунктами.

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