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Оккупанты жалуются, что ВСУ не дают построить им укрепрайон в Кременной — Гайдай

03 октября 2022, 10:16

Оккупанты жалуются, что ВСУ не дают построить им укрепрайон в Кременной — Гайдай

Оккупанты жалуются, что украинская армия мешает им создать оборонительный рубеж в Кременной. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он рассказал, что 2 октября авиация Сил обороны Украины нанесла семь ударов по позициям российских войск. Обстрелян пункт управления, пять мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также зенитный ракетный комплекс оккупантов. Подразделения ПВО ВСУ сбили вертолет Ка-52, штурмовик Су-25 и восемь беспилотных летательных аппаратов.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ за минувшие сутки, в частности, поразили два командных пункта, четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также восемь других важных объектов российских войск.

«Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Выемка, Спорное, Невельское и Первомайское.

Россияне обстреляли следующие населенные пункты:

- на Краматорском направлении: Новосадово, Белогоровка, Терны, Ямполь, Северск, Верхнекаменское, Спорное;
- на Бахмутском направлении: Федоровка, Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Торецк, Майорск, Нелиповка, Юрьевка, Клищиевка, Нью-Йорк», - написал Гайдай.

Также он рассказал, что так называемую «ЛНР» полноценно смогут принять в состав РФ только в 2026 году, ВСУ, по словам Гайдая, будут раньше. Оккупанты планируют, что переходный период продлится около трех лет, это условие в договоре о принятии «республики» в состав РФ. 

«Ежедневно поступают раненые россияне в медицинские учреждения Старобельска. Вблизи одной из больниц даже устроили блокпост. Некоторым уцелевшим в Лимане немного повезло – им удалось бежать подальше к Счастью», - сообщил глава Луганской ОВА, отметив, что 30 сентября в районе этого города была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских войск.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области в результате обстрелов со стороны российских войск за сутки погиб один человек.

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