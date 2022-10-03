Окупанти скаржаться, що ЗСУ не дають їм збудувати укріпрайон у Кремінній — Гайдай

Окупанти скаржаться, що українська армія заважає їм створити оборонний рубіж у Кремінній. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Він розповів, що 2 жовтня авіація сил оборони України завдала сім ударів по позиціях російських військ. Обстріляно пункт управління, п'ять місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітний ракетний комплекс окупантів. Підрозділи ППО ЗСУ збили вертоліт Ка-52, штурмовик Су-25 та вісім безпілотних літальних апаратів.



Ракетні війська та артилерія ЗСУ за минулу добу, зокрема, вразили два командні пункти, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, а також вісім інших важливих об'єктів російських військ.

«Відбиті атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське.

Росіянами обстріляні наступні населені пункти:

- на Краматорському напрямку: Новосадове, Білогорівка, Терни, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне;

- на Бахмутському напрямку: Федорівка, Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Торецьк, Майорськ, Неліпівка, Юр’ївка, Кліщіївка, Нью-Йорк», - написав Гайдай.



Також він розповів, що так звану «ЛНР» повноцінно зможуть прийняти до складу РФ тільки в 2026 році, ЗСУ, за словами Гайдая, будуть раніше. Окупанти планують, що перехідний період триватиме близько трьох років, ця умова є у договорі про прийняття «республіки» до складу РФ.

«Щодня надходять поранені росіяни до медичних закладів Старобільська. Поблизу однієї з лікарень навіть влаштували блокпост. Деяким вцілілим в Лимані трохи пощастило – їм вдалося втекти подалі, до Щастя», - повідомив голова Луганської ОВА, зазначивши, що 30 вересня в районі цього міста було виявлено колону з цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалося понад 200 військовослужбовців зі складу 2-го армійського корпусу російських військ.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині області внаслідок обстрілів з боку російських військ за добу загинула одна людина.