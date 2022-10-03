Российская армия обстреливает Донецкую область: Есть погибшие и раненые

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских войск за сутки погиб один человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По его информации, человека человека убили в Бахмуте. Еще восемь мирных жителей региона были ранены.



В целом с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 917 жителей Донецкой области, еще 2312 были ранены. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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