Обстрелы Донецкой области: В Часов Яре один человек остается под завалами общежития

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: ОВА

В ночь на 3 октября российские оккупанты вели обстрелы территорий громад вдоль линии фронта от Авдеевки до Северска. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«На Донецком направлении россияне стреляли по Авдеевской и Очеретинской громадах. В Авдеевке были одиночные прилеты по старой части города, в Очеретинской громаде – ударили по Желанному и обстреляли Каменку. По предварительной информации, без пострадавших», - написал Кириленко.



На Горловском направлении больше всего пострадала Часовоярская громада. Российские оккупанты ударили по общежитию учебного заведения в Часов Яре, по меньшей мере один человек находится под завалами. Продолжается спасательная операция.



Кроме того, обстрелы велись по Отрадовке и станции Майорск Светлодарской громады.



На Лисичанском направлении велись постоянные обстрелы Северска и Серебрянки. Информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется.



Также на рассвете россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Попали в здание предприятия, пострадавших нет.