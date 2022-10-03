Обстріли Донецької області: У Часовому Яру одна людина залишається під завалами гуртожитку

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: ОВА

У ніч проти 3 жовтня російські окупанти вели обстріли територій громад уздовж лінії фронту від Авдіївки до Сіверська. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«На Донецькому напрямку росіяни стріляли по Авдіївській та Очеретинській громадах. В Авдіївці були поодинокі прильоти старою частиною міста, в Очеретинській громаді – вдарили по Бажаному та обстріляли Кам'янку. За попередньою інформацією, без постраждалих», - написав Кириленко.



На Горлівському напрямі найбільше постраждала Часовоярська громада. Російські окупанти вдарили по гуртожитку навчального закладу у Часовому Яру, щонайменше одна людина перебуває під завалами. Триває рятувальна операція.



Крім того, обстріли велися Відрадівкою та станцією Майорськ Світлодарської громади.



На Лисичанському напрямку велися постійні обстріли Сіверска та Серебрянки. Інформація про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюється.



Також на світанку росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - влучили в будівлю підприємства, постраждалих немає.