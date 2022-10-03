В России утвердили координаторов работы на оккупированных территориях

В России Совет Думы в понедельник определил депутатов, которые будут координировать работу с оккупированными территориями Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом пишет российский «Интерфакс».



Так, в Луганской области им стал Виктор Водолацкий, в Донецкой - Дмитрий Саблин, в Запорожской области депутат Андрей Красов, в Херсонской - Глеб Хор.



По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в оккупированных регионах депутаты будут открывать приемные.



Он отметил, что «каждая фракция примет решение о своих представителях в новых субъектах и выстроит там работу».