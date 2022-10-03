У Росії затвердили координаторів роботи на окупованих територіях

У Росії Рада Думи у понеділок визначила депутатів, які координуватимуть роботу з окупованими територіями Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Про це пише російський "Інтерфакс".



Так, на Луганщині ним став Віктор Водолацький, на Донеччині - Дмитро Саблін, на Запоріжжі депутат Андрій Красов, на Херсонщині - Гліб Хор.



За словами речника Держдуми В'ячеслава Володіна, в окупованих регіонах депутати відкриватимуть прийомні.



Він зазначив, що «кожна фракція ухвалить рішення про своїх представників у нових суб'єктах і вибудує там роботу».