«Миссис Крым — 2022» оштрафовали за песню «Червона калина», ее подруга получила 10 суток ареста

«Миссис Крым — 2022» Ольга Валеева оштрафована подконтрольным России судом аннексированного полуострова на 40 тысяч рублей за исполнение песни «Червона калина». Об этом сообщает «РИА Новости».



Подруга Валеевой, вместе с которой она спела песню, получила 10 суток ареста. Отмечается, что наказание для Валеевой было менее строгим, так как у нее есть несовершеннолетние дети.



Женщин признали виновными в совершении административных правонарушений по двум статьям — «о дискредитации Вооруженных сил РФ» (20.3.3 КоАП РФ) и «о пропаганде символики экстремистских организаций» (20.3 КоАП РФ).



Российское МВД Крыма также опубликовано видео, на котором женщины извиняются за исполнение песни.



Ранее Валеева и ее подруга исполнили песню «Червона калина», сидя на балконе — соответствующее видео они выложили в . Ролик привлек внимание и его распространили пользователи соцсетей. Сама Валеева заявляла, что песня исполнялась без какого-либо умысла.



Песня «Червона калина» после российского вторжения стала одним из символов Украины. В России ее считают «гимном украинских националистов».

В середине сентября в аннексированном Крыму привлекли к ответственности шестерых организаторов и гостей свадьбы, где спели «Червону калину». Они получили штрафы и аресты на срок до 15 суток.



В августе на полуострове арестовали диджея, который включил в баре клип на песню «Дикое поле» с изображениями в поддержку украинских военных. Посетителя, который заказал песню, оштрафовали на 50 тысяч рублей.